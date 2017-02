Oscars 2014, los ganadores

Comienza la entrega de los premios Oscars con Ellen DeGeneres como maestra de ceremonia.

El primer premio de la noche fue para Jared Leto como mejor actor de reparto, que dedicó el premio a su familia, a todos aquellos que han muerto de SIDA y hizo una especial mención a quienes luchan en Venezuela y Ucrania por sus ideales.

Gravity del mexicano Alfonso Cuarón se lleva 7 galardones incluyendo mejor dirección, primera vez que un latinoamericano consigue el premio como mejor director.

Aquí publicaremos la lista completa de ganadores:

Mejor película

12 años de esclavitud

Mejor actor principal

Matthew McConaughey (“Dallas Buyers Club”)

Mejor actriz principal

Cate Blanchett (“Blue Jasmine”)

Mejor director

Alfonso Cuarón (Gravity)

Mejor guión original

Her – Written by Spike Jonze

Mejor guión adaptado

12 Years a Slave – Screenplay by John Ridley

Mejor actor de reparto

Jared Leto – “Dallas Buyers Club”

Mejor actriz de reparto

Lupita Nyong’o (“12 Years A Slave”)

Mejor película de animación

Frozen

Mejor largometraje documental

20 Feet from Stardom

Mejor película de lengua extranjera

The Great Beauty, Paolo Sorrentino (Italia)

Mejor diseño de vestuario

The Great Gatsby – Catherine Martin

Mejor maquillaje y peluquería

Dallas Buyers Club – Adruitha Lee and Robin Mathews

Mejores efectos visuales

Gravity – Tim Webber, Chris Lawrence, Dave Shirk and Neil Corbould

Mejor cortometraje de ficción

Helium

Mejor cortometraje de animación

Mr. Hublot

Mejor cortometraje documental

The Lady in Number 6: Music Saved My Life

Mejor mezcla de sonido

Gravity – Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead and Chris Munro

Mejor montaje de sonido

Gravity – Glenn Freemantle

Mejor cinematografía

Gravity – Emmanuel Lubezki

Mejor montaje

Gravity – Alfonso Cuarón and Mark Sanger

Mejor diseño de producción

The Great Gatsby – Catherine Martin (Production Design); Beverley Dunn (Set Decoration)

Mejor música – partitura original

Gravity – Steven Price

Mejor música – canción original

“Let it Go” from FROZEN Music and Lyric by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

